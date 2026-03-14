@handball-bundesliga-frauen
08.06.26, 15:10 Uhr
01.06.26, 11:00 Uhr
25.05.26, 14:00 Uhr
25.05.26, 11:34 Uhr
18.05.26, 11:00 Uhr
11.05.26, 14:00 Uhr
04.05.26, 11:10 Uhr
20.04.26, 13:12 Uhr
07.04.26, 09:33 Uhr
05.04.26, 12:34 Uhr
31.05.26, 14:15 Uhr
24.05.26, 14:15 Uhr
17.05.26, 14:15 Uhr
02.05.26, 15:45 Uhr
25.04.26, 16:45 Uhr
04.04.26, 16:45 Uhr
01.04.26, 17:15 Uhr
30.05.26, 17:15 Uhr
23.05.26, 14:15 Uhr
20.05.26, 15:45 Uhr
09.05.26, 15:45 Uhr
02.05.26, 13:45 Uhr
26.04.26, 14:15 Uhr
30.03.26, 10:32 Uhr
25.03.26, 17:45 Uhr
03.06.26, 17:15 Uhr
23.05.26, 15:45 Uhr
28.03.26, 16:45 Uhr
18.03.26, 17:45 Uhr
15.03.26, 15:15 Uhr
14.03.26, 15:15 Uhr
09.05.26, 14:45 Uhr
03.05.26, 16:45 Uhr
25.04.26, 14:45 Uhr
01.04.26, 17:36 Uhr