HBF Play-Offs: BSV Sachsen Zwickau vs. VfL Oldenburg

20.05.26, 15:45 Uhr
Video-Livestream der Partie BSV Sachsen Zwickau vs. VfL Oldenburg am 20.05.2026 um 18:00 Uhr in den Play-Offs der Handball Bundesliga Frauen. #hbf #handball @bsv-sachsen-zwickau-frauen @vfl-oldenburg-frauen @sporteuropetv @handball-bundesliga-frauen
28.01.26, 16:45 Uhr
30.08.25, 15:45 Uhr
27.12.24, 16:45 Uhr
19.03.25, 17:45 Uhr
25.10.25, 15:45 Uhr
13.09.25, 17:15 Uhr
30.10.25, 17:45 Uhr
02.04.25, 16:15 Uhr
24.09.25, 17:15 Uhr
09.09.24, 10:23 Uhr
04.10.25, 15:45 Uhr
29.01.25, 17:45 Uhr
29.12.24, 14:45 Uhr
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03.01.26, 16:45 Uhr
24.01.26, 16:45 Uhr
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24.05.25, 14:45 Uhr
29.03.26, 13:45 Uhr
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14.02.26, 16:45 Uhr
28.02.26, 16:45 Uhr