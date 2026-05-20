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HBF Play-Offs: BSV Sachsen Zwickau vs. VfL Oldenburg

BSV Sachsen Zwickau Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
BSV Sachsen Zwickau Frauen
BSV Sachsen Zwickau Frauen

20.05.26, 15:45 Uhr

Video-Livestream der Partie BSV Sachsen Zwickau vs. VfL Oldenburg am 20.05.2026 um 18:00 Uhr in den Play-Offs der Handball Bundesliga Frauen. #hbf #handball @bsv-sachsen-zwickau-frauen @vfl-oldenburg-frauen @sporteuropetv @handball-bundesliga-frauen

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