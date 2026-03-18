HBF: SV Union Halle-Neustadt vs. HSG Bensheim/Auerbach

Video-Livestream der Partie SV Union Halle-Neustadt vs. HSG Bensheim/Auerbach am 18.03.2026 um 19:00 Uhr am 20. Spieltag in der Handball Bundesliga Frauen. #hbf #handball @sv-union-halle-neustadt-frauen @hsg-bensheim-auerbach-frauen @sporteuropetv @handball-bundesliga-frauen