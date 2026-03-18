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HBF: SV Union Halle-Neustadt vs. HSG Bensheim/Auerbach

SV Union Halle-Neustadt Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
SV Union Halle-Neustadt Frauen
SV Union Halle-Neustadt Frauen

18.03.26, 17:45 Uhr

Video-Livestream der Partie SV Union Halle-Neustadt vs. HSG Bensheim/Auerbach am 18.03.2026 um 19:00 Uhr am 20. Spieltag in der Handball Bundesliga Frauen. #hbf #handball @sv-union-halle-neustadt-frauen @hsg-bensheim-auerbach-frauen @sporteuropetv @handball-bundesliga-frauen

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