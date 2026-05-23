HBF Play-Offs: SV Union Halle-Neustadt vs. BSV Sachsen Zwickau

23.05.26, 16:45 Uhr
Video-Livestream der Partie SV Union Halle-Neustadt vs. BSV Sachsen Zwickau am 23.05.2026 um 19:00 Uhr in den Play-Offs der Handball Bundesliga Frauen. #hbf #handball @sv-union-halle-neustadt-frauen @bsv-sachsen-zwickau-frauen @sporteuropetv @handball-bundesliga-frauen
30.10.25, 17:45 Uhr
25.10.25, 16:45 Uhr
01.10.25, 16:45 Uhr
31.08.25, 12:45 Uhr
14.09.25, 13:45 Uhr
24.08.25, 13:45 Uhr
14.12.24, 16:15 Uhr
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03.01.26, 17:45 Uhr
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