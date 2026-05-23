HBF Play-Offs: SV Union Halle-Neustadt vs. BSV Sachsen Zwickau

Video-Livestream der Partie SV Union Halle-Neustadt vs. BSV Sachsen Zwickau am 23.05.2026 um 19:00 Uhr in den Play-Offs der Handball Bundesliga Frauen. #hbf #handball @sv-union-halle-neustadt-frauen @bsv-sachsen-zwickau-frauen @sporteuropetv @handball-bundesliga-frauen