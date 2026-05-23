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HBF Play-Offs: VfL Oldenburg vs. TuS Metzingen

VfL Oldenburg Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
VfL Oldenburg Frauen
VfL Oldenburg Frauen

23.05.26, 14:15 Uhr

Video-Livestream der Partie VfL Oldenburg vs. TuS Metzingen am 23.05.2026 um 16:30 Uhr in den Play-Offs der Handball Bundesliga Frauen. #hbf #handball @vfl-oldenburg-frauen @tus-metzingen-frauen @sporteuropetv @handball-bundesliga-frauen

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