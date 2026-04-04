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HBF: HSG Blomberg-Lippe vs. Borussia Dortmund

HSG Blomberg-Lippe Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
HSG Blomberg-Lippe Frauen
HSG Blomberg-Lippe Frauen

04.04.26, 16:45 Uhr

Video-Livestream der Partie HSG Blomberg-Lippe vs. Borussia Dortmund am 04.04.2026 um 19:00 Uhr am 22. Spieltag in der Handball Bundesliga Frauen. #hbf #handball @hsg-blomberg-lippe-frauen @borussia-dortmund-frauen @sporteuropetv @handball-bundesliga-frauen

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