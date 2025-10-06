@2-handball-bundesliga-frauen
02.03.26, 11:46 Uhr
21.02.26, 17:15 Uhr
16.02.26, 12:48 Uhr
09.02.26, 14:10 Uhr
02.02.26, 12:22 Uhr
26.01.26, 13:28 Uhr
19.01.26, 13:35 Uhr
12.01.26, 13:18 Uhr
05.01.26, 13:28 Uhr
06.10.25, 14:30 Uhr
30.05.26, 15:45 Uhr
23.05.26, 16:15 Uhr
17.05.26, 13:45 Uhr
09.05.26, 16:15 Uhr
02.05.26, 16:15 Uhr
25.04.26, 16:15 Uhr
17.04.26, 17:15 Uhr
04.04.26, 16:15 Uhr
23.03.26, 11:46 Uhr
21.03.26, 17:15 Uhr
23.05.26, 17:15 Uhr
16.05.26, 16:15 Uhr
25.04.26, 16:45 Uhr
20.04.26, 13:12 Uhr
18.04.26, 16:15 Uhr
07.04.26, 09:33 Uhr
05.04.26, 13:45 Uhr
01.06.26, 11:00 Uhr
16.05.26, 17:15 Uhr
09.05.26, 16:45 Uhr
02.05.26, 17:15 Uhr
25.04.26, 17:15 Uhr
04.04.26, 15:45 Uhr
29.03.26, 13:45 Uhr
08.06.26, 15:10 Uhr
06.06.26, 15:45 Uhr
03.06.26, 17:15 Uhr
25.05.26, 14:00 Uhr
09.05.26, 17:15 Uhr
24.05.26, 13:45 Uhr
03.05.26, 13:45 Uhr
19.04.26, 13:45 Uhr