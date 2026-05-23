2. HBF: 1. FSV 05 Mainz vs. HC Rödertal

Video-Livestream der Partie zwischen 1. FSV 05 Mainz vs. HC Rödertal am 23.05.2026 um 19:30 Uhr am 29. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen. Aufgrund einer defekten Kamera, ist leider nur eine Kameraeinstellung verfügbar. #2hbf #handball @sporteuropetv @2-handball-bundesliga-frauen @1-fsv-mainz-05-frauen @hc-roedertal-frauen