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2. HBF: HC Rödertal vs. TG Nürtingen

HC Rödertal Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
HC Rödertal Frauen
HC Rödertal Frauen

18.04.26, 16:15 Uhr

Video-Livestream der Partie zwischen HC Rödertal vs. TG Nürtingen am 18.04.2026 um 18:30 Uhr am 24. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen #2hbf #handball @sporteuropetv @2-handball-bundesliga-frauen @hc-roedertal-frauen @tg-nuertingen-frauen

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