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2. HBF: Bergischer HC vs. TG Nürtingen

Bergischer HC Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Bergischer HC Frauen
Bergischer HC Frauen

23.05.26, 16:15 Uhr

Video-Livestream der Partie zwischen Bergischer HC vs. TG Nürtingen am 23.05.2026 um 18:30 Uhr am 29. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen #2hbf #handball @sporteuropetv @2-handball-bundesliga-frauen @bergischer-hc-frauen @tg-nuertingen-frauen

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