2. HBF: Bergischer HC vs. TG Nürtingen

Video-Livestream der Partie zwischen Bergischer HC vs. TG Nürtingen am 23.05.2026 um 18:30 Uhr am 29. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen #2hbf #handball @sporteuropetv @2-handball-bundesliga-frauen @bergischer-hc-frauen @tg-nuertingen-frauen