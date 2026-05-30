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2. HBF: HC Rödertal vs. HSG Freiburg

HC Rödertal Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
HC Rödertal Frauen
HC Rödertal Frauen

30.05.26, 15:45 Uhr

Video-Livestream der Partie zwischen HC Rödertal vs. HSG Freiburg Club am 30.05.2026 um 18:00 Uhr am 30. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen #2hbf #handball @sporteuropetv @2-handball-bundesliga-frauen @hc-roedertal-frauen @hsg-freiburg-frauen

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