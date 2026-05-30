2. HBF: HC Rödertal vs. HSG Freiburg

30.05.26, 15:45 Uhr
Video-Livestream der Partie zwischen HC Rödertal vs. HSG Freiburg Club am 30.05.2026 um 18:00 Uhr am 30. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen #2hbf #handball @sporteuropetv @2-handball-bundesliga-frauen @hc-roedertal-frauen @hsg-freiburg-frauen
16.07.21, 10:21 Uhr
07.12.24, 17:15 Uhr
17.07.26, 08:46 Uhr
25.10.25, 16:15 Uhr
10.05.25, 16:15 Uhr
28.06.25, 08:55 Uhr
29.06.25, 08:00 Uhr
30.08.25, 15:15 Uhr
07.09.25, 11:15 Uhr
01.05.23, 23:36 Uhr
24.08.25, 13:45 Uhr
11.10.25, 16:15 Uhr
24.05.25, 15:45 Uhr
30.08.25, 16:15 Uhr
26.04.25, 16:15 Uhr
21.12.24, 17:15 Uhr
05.04.25, 16:15 Uhr
03.01.26, 17:15 Uhr
08.11.25, 17:15 Uhr
22.03.25, 17:15 Uhr
11.01.25, 17:15 Uhr
01.02.25, 17:15 Uhr
28.03.26, 17:15 Uhr
14.02.26, 17:15 Uhr