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2. HBF: Bergischer HC vs. VfL Waiblingen

Bergischer HC Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Bergischer HC Frauen
Bergischer HC Frauen

04.04.26, 16:15 Uhr

Video-Livestream der Partie zwischen Bergischer HC vs. VfL Waiblingen am 04.04.2026 um 18:30 Uhr am 23. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen. #2hbf #handball @sporteuropetv @2-handball-bundesliga-frauen @bergischer-hc-frauen @vfl-waiblingen-frauen

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