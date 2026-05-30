2. HBF: HL Buchholz 08-Rosengarten vs. Bergischer HC

30.05.26, 15:45 Uhr
Video-Livestream der Partie zwischen HL Buchholz 08-Rosengarten vs. Bergischer HC am 30.05.2026 um 18:00 Uhr am 30. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen #2hbf #handball @sporteuropetv @2-handball-bundesliga-frauen @hl-buchholz-08-rosengarten-frauen @bergischer-hc-frauen
31.08.25, 13:45 Uhr
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