2. HBF: HL Buchholz 08-Rosengarten vs. Bergischer HC

Video-Livestream der Partie zwischen HL Buchholz 08-Rosengarten vs. Bergischer HC am 30.05.2026 um 18:00 Uhr am 30. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen #2hbf #handball @sporteuropetv @2-handball-bundesliga-frauen @hl-buchholz-08-rosengarten-frauen @bergischer-hc-frauen