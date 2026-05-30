2. HBF: SG 09 Kirchhof vs. Füchse Berlin

30.05.26, 15:45 Uhr
Video-Livestream der Partie zwischen SG 09 Kirchhof vs. Füchse Berlin am 30.05.2026 um 18:00 Uhr am 30. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen #2hbf #handball @sporteuropetv @2-handball-bundesliga-frauen @sg-kirchhof-frauen @fuechse-berlin-frauen
17.07.26, 08:46 Uhr
12.10.25, 13:45 Uhr
25.10.25, 17:15 Uhr
16.07.21, 10:21 Uhr
30.08.25, 15:45 Uhr
25.10.25, 11:45 Uhr
05.10.25, 13:45 Uhr
02.11.25, 15:45 Uhr
28.06.25, 08:55 Uhr
29.06.25, 08:00 Uhr
02.08.25, 09:06 Uhr
07.06.25, 15:38 Uhr
09.03.25, 13:05 Uhr
11.01.25, 14:45 Uhr
14.09.25, 11:55 Uhr
13.09.25, 15:45 Uhr
01.03.25, 12:55 Uhr
04.04.26, 15:45 Uhr
16.02.25, 14:45 Uhr
15.11.25, 16:45 Uhr
08.03.25, 17:45 Uhr
02.12.23, 16:45 Uhr
19.12.24, 18:15 Uhr