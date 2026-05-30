2. HBF: HC Leipzig vs. 1. FSV Mainz 05

30.05.26, 15:45 Uhr
Video-Livestream der Partie zwischen HC Leipzig vs. 1. FSV Mainz 05 am 30.05.2026 um 18:00 Uhr am 30. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen #2hbf #handball @sporteuropetv @2-handball-bundesliga-frauen @hc-leipzig-frauen @1-fsv-mainz-05-frauen
05.10.25, 12:45 Uhr
06.09.25, 16:15 Uhr
29.03.25, 18:15 Uhr
04.10.25, 17:15 Uhr
25.10.25, 17:15 Uhr
09.02.25, 15:45 Uhr
09.09.24, 14:30 Uhr
12.10.25, 14:45 Uhr
02.11.25, 14:45 Uhr
13.09.25, 16:45 Uhr
14.09.25, 13:45 Uhr
30.08.25, 15:15 Uhr
12.10.25, 13:45 Uhr
30.03.25, 13:45 Uhr
24.05.25, 15:45 Uhr
16.03.25, 14:45 Uhr
08.12.24, 14:45 Uhr
27.11.21, 15:10 Uhr
08.02.22, 20:20 Uhr
03.05.26, 13:45 Uhr
12.01.25, 14:45 Uhr
22.04.25, 12:15 Uhr
24.04.25, 05:43 Uhr
23.04.25, 06:10 Uhr
05.04.26, 13:45 Uhr