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HBF Play-Offs: HSG Bensheim/Auerbach vs. Thüringer HC - Spiel um Platz 3

HSG Bensheim/Auerbach Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
HSG Bensheim/Auerbach Frauen
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23.05.26, 15:45 Uhr

Video-Livestream der Partie HSG Bensheim/Auerbach vs. Thüringer HC am 23.05.2026 um 18:00 Uhr in den Play-Offs der Handball Bundesliga Frauen. #hbf #handball @sporteuropetv @handball-bundesliga-frauen @hsg-bensheim-auerbach-frauen @thueringer-hc-frauen

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