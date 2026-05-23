HBF Play-Offs: HSG Bensheim/Auerbach vs. Thüringer HC - Spiel um Platz 3

23.05.26, 15:45 Uhr
Video-Livestream der Partie HSG Bensheim/Auerbach vs. Thüringer HC am 23.05.2026 um 18:00 Uhr in den Play-Offs der Handball Bundesliga Frauen. #hbf #handball @sporteuropetv @handball-bundesliga-frauen @hsg-bensheim-auerbach-frauen @thueringer-hc-frauen
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