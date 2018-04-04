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Highlights: Hagen durchbricht Siegesserie des HC Elbflorenz

2. Handball Bundesliga
2. Handball Bundesliga

04.04.18, 11:16 Uhr

Handball-Deutschland.TV zeigt Highlights von der Partie zwischen dem VfL Eintracht Hagen und dem HC Elbflorenz 2006 am 28. Spieltag der 2. Handball-Bundesliga.

Handball HC Elbflorenz U19m VfL Eintracht Hagen Männer II HC Elbflorenz 2006
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