Highlights: HC Elbflorenz überrascht in Coburg

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Handball-Deutschland.TV zeigt Highlights von der Partie zwischen dem HSC 2000 Coburg und dem HC Elbflorenz 2006 vom 27. Spieltag der 2. Handball-Bundesliga
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