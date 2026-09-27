Ahauser Maidy Dogs I - Münster Mottek II - 2. Jugendliga West A

Spieltermin: 08.11.26 - 14:00 Uhr

Spielstätte: Ahauser Hockeyhalle - Unterortwick 32A, 48683 Ahaus

Eintritt: FREI

Kommt alle in die Halle und feuert die Teams an.

Der Kiosk „Zum Näpfchen“ ist geöffnet.