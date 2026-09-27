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Inlinehockey

Ahauser Maidy Dogs I - Münster Mottek II - 2. Jugendliga West A

Ahauser Maidy Dogs
Ahauser Maidy Dogs

Spieltermin: 08.11.26 - 14:00 Uhr
Spielstätte: Ahauser Hockeyhalle - Unterortwick 32A, 48683 Ahaus
Eintritt: FREI
Kommt alle in die Halle und feuert die Teams an.
Der Kiosk „Zum Näpfchen“ ist geöffnet.

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Ahauser Maidy Dogs ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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