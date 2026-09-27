Inlinehockey
Ahauser Maidy Dogs I - Münster Mottek II - 2. Jugendliga West A
Spielstätte: Ahauser Hockeyhalle - Unterortwick 32A, 48683 Ahaus
Eintritt: FREI
Kommt alle in die Halle und feuert die Teams an.
Der Kiosk „Zum Näpfchen“ ist geöffnet.
Inlinehockey
Spielstätte: Ahauser Hockeyhalle - Unterortwick 32A, 48683 Ahaus
Eintritt: FREI
Kommt alle in die Halle und feuert die Teams an.
Der Kiosk „Zum Näpfchen“ ist geöffnet.
Inlinehockey
Ahauser Maidy Dogs I - SG Langenfeld Devils I - 2. Schülerliga Endrunde 6
Ahauser Maidy Dogs·