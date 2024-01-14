PRESSEKONFERENZ | ART Giants Düsseldorf vs. Uni Baskets Münster (65:67)
@art-giants-duesseldorf @uni-baskets-muenster @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #art-giants-duesseldorf #barmer2basketballbundesliga
@art-giants-duesseldorf @uni-baskets-muenster @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #art-giants-duesseldorf #barmer2basketballbundesliga
Basketball
PRESSEKONFERENZ | ART Giants Düsseldorf vs. WWU Baskets Münster (93:82) | 22/23
ART Giants Düsseldorf·
Basketball
PRESSEKONFERENZ | ART Giants Düsseldorf vs. Eisbären Bremerhaven (82:101) | 2022
ART Giants Düsseldorf·