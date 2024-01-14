PRESSEKONFERENZ | ART Giants Düsseldorf vs. Uni Baskets Münster (65:67)

Zum Abschluss der Hinrunde in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA mussten sich die Korbjäger der ART Giants Düsseldorf im heimischen Castello geschlagen geben. Vor einer tollen Kulisse von 1.215 Zuschauern unterlagen die Giganten den Uni Baskets Münster mit 65:67. Bei der Pressekonferenz spricht Pressesprecher Niklas Vogel mit den beiden Headcoaches Andaç Yapicier (Düsseldorf) und Götz Rohdewald (Münster).

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