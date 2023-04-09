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PRESSEKONFERENZ | ART Giants Düsseldorf vs. VfL Sparkassenstars Bochum (89:94)

ART Giants Düsseldorf
ART Giants Düsseldorf

Durch eine 89:94-Niederlage mussten sich die Zweitliga-Schützlinge der ART Giants Düsseldorf nach drei Siegen in Folge nun wieder geschlagen geben. Gegen die VfL Sparkassenstars Bochum war die Begegnung des 30. Spieltags bis in die Schlusssekunden völlig offen. Bei der Pressekonferenz spricht Pressesprecher Niklas Vogel mit den beiden Headcoaches Florian Flabb (Düsseldorf) und Felix Banobre (Bochum). @art-giants-duesseldorf &nbsp; @vfl-sparkassenstars-bochum &nbsp; @barmer-2-basketball-bundesliga &nbsp; #art-giants-duesseldorf &nbsp; #barmer2basketballbundesliga &nbsp;

BasketballVfL SparkassenStars BochumBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball Bundesliga

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