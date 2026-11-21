Ringer-Action pur in der Mombacher Kampfarena! Am Samstag, den 28. November 2026, um 19:30 Uhr empfängt der ASV Mainz 88 den AC Heusweiler in der Sporthalle Am Großen Sand.

Nach dem erfolgreichen Einzug in die Play-offs wollen die 88er vor heimischer Kulisse direkt nachlegen und den nächsten Heimsieg einfahren. Doch Vorsicht: Die Gäste aus dem Saarland sind für ihre kämpferische Stärke bekannt und werden den Mainzern auf der Matte alles abverlangen.

Sei live im Stream dabei, wenn die Punkte ausgekämpft werden – packende Duelle, emotionale Momente und Bundesliga-Ringen auf Top-Niveau sind garantiert!