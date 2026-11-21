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Ringen
ASV Mainz 88 vs. AC Heusweiler
Nach dem erfolgreichen Einzug in die Play-offs wollen die 88er vor heimischer Kulisse direkt nachlegen und den nächsten Heimsieg einfahren. Doch Vorsicht: Die Gäste aus dem Saarland sind für ihre kämpferische Stärke bekannt und werden den Mainzern auf der Matte alles abverlangen.
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