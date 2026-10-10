ASV Mainz 88 vs. KG Baienfurt/Ravensburg

Spitzensport im Livestream: Packender Heimkampf in der Ringer-Bundesliga!



Am Samstagabend heißt es auf der Matte wieder: Alles geben! Der ASV Mainz 88 empfängt am 10.10.2026 um 19:30 Uhr die Kampfgemeinschaft KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt zu einem echten Krimi.



Die Ausgangslage verspricht pure Spannung, denn die Gäste aus Baienfurt lauern in der Tabelle direkt hinter uns und wollen mit aller Macht an den Mainzern vorbeiziehen. Unsere Jungs sind hochmotiviert, den Heimvorteil zu nutzen, wichtige Punkte einzufahren und den Konkurrenten auf Distanz zu halten.

Schaltet ein und verpasst keine Sekunde dieses packenden Duells – live und exklusiv hier auf Sportdeutschland.tv!