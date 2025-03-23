2. Bundesliga Mitte 120 Frauen: SKV Kriemhild Lorsch - ASV Fronberg

Zum vorletzten Heimspiel der Saison begrüßen wir die Frauenmannschaft des ASV Fronberg. Bekanntlich verspricht diese Begegnung wiedermal ein nervenaufreibendendes Duell an einem spannenden Spielwochenende zu werden. Je nachdem wie die heutigen Begegnungen der Liga ausgehen, könnte es eine vorzeitige Überraschung geben.

Allen Keglerinnen ein verletzungsfreies Spiel und "Gut Holz". @dkbc @skvlorsch #2-bundesliga-mitte-120-frauen #sportkegeln #frauen #kegelnlebt #kegeln #bundesliga @tsvschottmainz @tsvbreitenguessbachkegeln1923 @skvmoerfeldenkegeln @ksv-germania-1990-neustadt @schuetzengildebayreuth @asvfronberg @1skcmonsheim @unter-uns-bad-neustadt