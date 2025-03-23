 Zum Inhalt

Datenschutz-Einstellungen nicht verfügbar

Die Datenschutz-Einstellungen konnten nicht geladen werden. Bitte deaktiviere ggf. deinen Adblocker und lade die Seite neu.

2. Bundesliga Mitte 120 Frauen: SKV Kriemhild Lorsch - ASV Fronberg

SKV Kriemhild Lorsch
SKV Kriemhild Lorsch

Zum vorletzten Heimspiel der Saison begrüßen wir die Frauenmannschaft des ASV Fronberg. Bekanntlich verspricht diese Begegnung wiedermal ein nervenaufreibendendes Duell an einem spannenden Spielwochenende zu werden. Je nachdem wie die heutigen Begegnungen der Liga ausgehen, könnte es eine vorzeitige Überraschung geben.
Allen Keglerinnen ein verletzungsfreies Spiel und "Gut Holz". @dkbc@skvlorsch#2-bundesliga-mitte-120-frauen#sportkegeln#frauen#kegelnlebt#kegeln#bundesliga@tsvschottmainz@tsvbreitenguessbachkegeln1923@skvmoerfeldenkegeln@ksv-germania-1990-neustadt@schuetzengildebayreuth@asvfronberg@1skcmonsheim@unter-uns-bad-neustadt

SportkegelnUnter Uns Bad NeustadtKSV Germania 1990 Neustadt1.SKC Monsheim
SKV Kriemhild Lorsch ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

Weitere Videos und Fotos von SKV Kriemhild Lorsch

Ähnliche Profile

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.