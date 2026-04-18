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2. Bundesliga Mitte 120 Männer: SKC Nibelungen Lorsch - SV Wernburg
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2. Bundesliga Mitte 120 Männer: SKC Nibelungen Lorsch - SC Regensburg
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2. Bundesliga Mitte 120 Männer: SKC Nibelungen Lorsch - KSC Frammersbach
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2. Bundesliga Mitte 120 Männer: SKC Nibelungen Lorsch - TuS Gerolsheim
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2. Bundesliga Mitte 120 Männer: SKC Nibelungen Lorsch - RW Hirschau
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2. Bundesliga Mitte 120 Männer: SKC Nibelungen Lorsch - SG Hainhausen
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2. Bundesliga Mitte 120 Männer: SKC Nibelungen Lorsch - TSV Großbardorf
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2. Bundesliga Mitte 120 Männer: SKC Nibelungen Lorsch - SKK Eschlkam
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2. Bundesliga Mitte 120 Männer: SKC Nibelungen Lorsch - SC Luhe-Wildenau
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