@kfoberthal
Sportkegeln
DM 2026 5-8 Tag 7
KF Oberthal· 21.06.26, 08:00 Uhr
DM 2026 1-4 Tag 7
DM 2026 1-4 Tag 6
KF Oberthal· 20.06.26, 09:00 Uhr
DM 2026 5-8 Tag 6
KF Oberthal· 20.06.26, 07:00 Uhr
DM 2026 5-8 Tag 5
KF Oberthal· 19.06.26, 08:00 Uhr
DM 2026 1-4 Tag 5
DM 2026 5-8 Tag 4
KF Oberthal· 18.06.26, 08:00 Uhr
DM 2026 1-4 Tag 4
DM 2026 5-8 Tag 3
KF Oberthal· 17.06.26, 09:00 Uhr
DM 2026 1-4 Tag 3
DM 2026 1-4 Tag 2
KF Oberthal· 14.06.26, 07:00 Uhr
DM 2026 5-8 Tag 2
DM 2026 5-8 Tag 1
KF Oberthal· 13.06.26, 09:00 Uhr
DM 2026 1-4 Tag 1
Saarlandmeisterschaften 2026 Bahnen 5-8
KF Oberthal· 30.05.26, 10:00 Uhr
Saarlandmeisterschaften 2026 Bahnen 1-4
Saarlandsmeisterschaften Herren A Verein
KF Oberthal· 29.03.26, 10:00 Uhr
Meisterrunde Herren | 2. Spieltag
KF Oberthal· 28.02.26, 11:00 Uhr
Meisterrunde Damen | 3. Spieltag
1. Spieltag Playdown 2. Bundesliga Süd
KF Oberthal· 21.02.26, 11:00 Uhr
2. Bundesliga Süd Herren | KSC Landsweiler 1 - KSC Daun-Weiersbach
KF Oberthal· 01.02.26, 16:00 Uhr
Bundesliga Herren | KF Oberthal - SK Heiligenhaus
KF Oberthal· 31.01.26, 11:30 Uhr
Bundesliga Damen | KF Oberthal - SK Kleve
KF Oberthal· 17.01.26, 13:00 Uhr
Bundesliga Herren | KF Oberthal - SK Münstermaifeld
KF Oberthal· 17.01.26, 11:30 Uhr
Bundesliga Damen | KF Oberthal - SK Langenfeld / Solingen
KF Oberthal· 10.01.26, 13:00 Uhr
Bundesliga Herren | KF Oberthal - TuS Kirchberg
KF Oberthal· 06.12.25, 11:30 Uhr
Bundesliga Herren | KF Oberthal - KSC Hüttersdorf
KF Oberthal· 29.11.25, 16:00 Uhr
Bundesliga Damen | KF Oberthal - RSV Samo Remscheid
KF Oberthal· 15.11.25, 13:00 Uhr
Bundesliga Herren | KF Oberthal - SK Kamp-Lintfort
KF Oberthal· 15.11.25, 11:30 Uhr
Bundesliga Damen | KF Oberthal - KC 87 Wieseck
KF Oberthal· 08.11.25, 13:00 Uhr
Bundesliga Herren | KF Oberthal - SG Düsseldorfer Kegler
KF Oberthal· 08.11.25, 11:30 Uhr
Bundesliga Damen | KF Oberthal - DSC Wanne-Eikel
KF Oberthal· 27.09.25, 12:00 Uhr
Bundesliga Herren | KF Oberthal - SK Eifelland Gilzem
KF Oberthal· 23.09.25, 17:00 Uhr
Bundesliga Herren | KF Oberthal - SKV Trier
KF Oberthal· 20.09.25, 10:30 Uhr
Bundesliga Damen | KF Oberthal - Preußen Lünen
KF Oberthal· 13.09.25, 12:00 Uhr
Bundesliga Damen | KF Oberthal - KV Gelsenkirchen 1
KF Oberthal· 06.09.25, 12:00 Uhr