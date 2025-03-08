2. Bundesliga Mitte: SKC Nibelungen Lorsch - Olympia Mörfelden

Derby am 14. Spieltag um 12:30 Uhr im Kegelcenter Lorsch. Eine kurze Anfahrt hat der Tabellenführer Olympia Mörfelden zu den Nibelungen, die sich gerade als Drittplazierter in der 2. Bundesliga Mitte positioniert haben.

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