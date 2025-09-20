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2. Bundesliga Mitte 120 Männer: SKC Nibelungen Lorsch - SKK Eschlkam
Wie in den Vorjahren übertragen wir bereits ab 10 Uhr die Spiele der 4. und 5. Mannschaft und im Anschluss an die Bundesliga das Spiel der 2. Mannschaft in der Hessenliga gegen SKG BS-Salmünster.
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