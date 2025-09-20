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2. Bundesliga Mitte 120 Männer: SKC Nibelungen Lorsch - SKK Eschlkam

SKC Nibelungen Lorsch
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Die Vorbereitung ist endlich vorbei: Saisonauftakt für die 2. Bundesliga Mitte in Lorsch. Die Nibelungen begrüßen SKK Eschlkam im Kegelcenter Lorsch. "Gut Holz" den Spielern und viel Spaß beim Stream.
Wie in den Vorjahren übertragen wir bereits ab 10 Uhr die Spiele der 4. und 5. Mannschaft und im Anschluss an die Bundesliga das Spiel der 2. Mannschaft in der Hessenliga gegen SKG BS-Salmünster.
@dkb @dkbc @dkbc-2-bundesliga-mitte-maenner @skkeschlkam1979 #kegeln #sportkegeln-classic #kegelnlebt

SportkegelnDKBC 2. Bundesliga Mitte MännerDeutscher Kegler und BowlingbundSKK Eschlkam 1979
SKC Nibelungen Lorsch ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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