Die Vorbereitung ist endlich vorbei: Saisonauftakt für die 2. Bundesliga Mitte in Lorsch. Die Nibelungen begrüßen SKK Eschlkam im Kegelcenter Lorsch. "Gut Holz" den Spielern und viel Spaß beim Stream.

Wie in den Vorjahren übertragen wir bereits ab 10 Uhr die Spiele der 4. und 5. Mannschaft und im Anschluss an die Bundesliga das Spiel der 2. Mannschaft in der Hessenliga gegen SKG BS-Salmünster.

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