@sg-aachen-knickertsberg
Sportkegelverein in Frechen aus Eschweiler
Sportkegeln
14. Spieltag SK Hürth
SG Aachen· 07.03.26, 10:55 Uhr
13. Spieltag
SG Aachen· 22.02.26, 08:55 Uhr
12. Spieltag
SG Aachen· 08.02.26, 08:55 Uhr
SG Aachen· 07.02.26, 10:55 Uhr
SG Aachen· 05.02.26, 17:32 Uhr
Pokalspiel 2. Runde
SG Aachen· 22.01.26, 17:55 Uhr
10. Spieltag SpG Frechen-Junkersdorf
SG Aachen· 11.01.26, 08:55 Uhr
10. Spieltag SK Hürth
SG Aachen· 10.01.26, 10:55 Uhr
9. Spieltag SK Hürth
SG Aachen· 13.12.25, 10:55 Uhr
8. Spieltag SK Hürth 3
SG Aachen· 04.12.25, 18:30 Uhr
7.Spieltag SG 63 Aachen
SG Aachen· 16.11.25, 11:55 Uhr
6. Spieltag SG 63 Aachen
SG Aachen· 09.11.25, 08:55 Uhr
6. Spieltag SK Hürth
SG Aachen· 08.11.25, 10:55 Uhr
Pokalspiel 1.Vorrunde
SG Aachen· 23.10.25, 17:00 Uhr
4. Spieltag SpG Frechen-Junkersdorf
SG Aachen· 12.10.25, 10:25 Uhr
4. Spieltag SG 63 Aachen
SG Aachen· 12.10.25, 07:55 Uhr
4. Spieltag SK Hürth
SG Aachen· 11.10.25, 10:55 Uhr
SK Hürth 1 : KSK SG 31 Aachen 1, SK Hürth 2 : KSK SG 31 Aachen 2
SG Aachen· 30.08.25, 09:55 Uhr
6. Tag Westdeutsche Jugendmeisterschaft 2025 Anfänger
SG Aachen· 24.05.25, 06:55 Uhr
5. Tag Westdeutsche Jugendmeisterschaft 2025
SG Aachen· 18.05.25, 07:25 Uhr
4. Tag Westdeutsche Jugendmeisterschaft 2025
SG Aachen· 17.05.25, 07:25 Uhr
3. Tag Westdeutsche Jugendmeisterschaft 2025
SG Aachen· 11.05.25, 06:55 Uhr
2. Tag Westdeutsche Jugendmeisterschaft 2025
SG Aachen· 10.05.25, 06:50 Uhr
1. Tag Westdeutsche Jugendmeisterschaft 2025
SG Aachen· 01.05.25, 06:55 Uhr
Mittelrhein - Meisterschaft 2025
SG Aachen· 05.04.25, 07:55 Uhr
Jugend Rheinland Meisterschaft 2025 5.Tag
SG Aachen· 09.03.25, 08:55 Uhr
Jugend Rheinland Meisterschaft 2025 4.Tag
SG Aachen· 22.02.25, 08:55 Uhr
Jugend Rheinland Meisterschaft 2025 3.Tag
SG Aachen· 15.02.25, 08:55 Uhr
Jugend Rheinland Meisterschaft 2025 2.Tag
SG Aachen· 09.02.25, 08:55 Uhr
Jugend Rheinland Meisterschaft 2025 1.Tag
SG Aachen· 08.02.25, 07:55 Uhr
SpG Frechen-Junkersdorf 1 : SKC Langenfeld/Paffrath 4, SpG 2 : SK Hürth 2
SG Aachen· 02.02.25, 13:25 Uhr
SG 63 Aachen : ESV Siegen
SG Aachen· 02.02.25, 08:55 Uhr
SK Hürth 1 : ESV Aachen RE 1
SG Aachen· 25.01.25, 11:55 Uhr
SPG Frechen-Junkersdorf 1 : KSC Bröltal
SG Aachen· 11.09.24, 16:25 Uhr
Oberliga 4 SpG Fre-Ho-Jun 1 gegen KSG Neuss 1 / Bezirksliga 4 / Kreisliga 4
SG Aachen· 07.11.21, 08:55 Uhr