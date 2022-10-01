Zum Inhalt
  1. Home
  2. frauen

SDTV Women

Deutschlands Sportlerinnen bekommen auf SDTV Women ihre ganz eigene Bühne.

FREE
HBF Relegation: Füchse Berlin vs. SV Union Halle-Neustadt - Spiel 2 | Highlights
Alsco Handball Bundesliga Frauen
HBF Relegation: Füchse Berlin vs. SV Union Halle-Neustadt - Spiel 2 | Highlights

08.06.26, 15:10 Uhr

Handball
FREE
HBF Play-Offs-Finale: HSG Blomberg-Lippe vs. Borussia Dortmund - Spiel 3 | Highlights
Alsco Handball Bundesliga Frauen
HBF Play-Offs-Finale: HSG Blomberg-Lippe vs. Borussia Dortmund - Spiel 3 | Highlights

01.06.26, 11:00 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
HBF Play-Offs-Finale: HSG Blomberg-Lippe vs. Borussia Dortmund - Spiel 2 | Highlights
Alsco Handball Bundesliga Frauen
HBF Play-Offs-Finale: HSG Blomberg-Lippe vs. Borussia Dortmund - Spiel 2 | Highlights

25.05.26, 11:34 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
HBF Finale: Borussia Dortmund vs. HSG Blomberg-Lippe - Spiel 1 | Highlights
Alsco Handball Bundesliga Frauen
HBF Finale: Borussia Dortmund vs. HSG Blomberg-Lippe - Spiel 1 | Highlights

18.05.26, 11:00 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
HBF Halbfinale: HSG Blomberg-Lippe vs. Thüringer HC - Spiel 3 | Highlights
Alsco Handball Bundesliga Frauen
HBF Halbfinale: HSG Blomberg-Lippe vs. Thüringer HC - Spiel 3 | Highlights

11.05.26, 14:00 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
HBF Play-Offs: Thüringer HC vs. HSG Blomberg-Lippe - Spiel 2 | Highlights
Alsco Handball Bundesliga Frauen
HBF Play-Offs: Thüringer HC vs. HSG Blomberg-Lippe - Spiel 2 | Highlights

04.05.26, 11:10 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
Highlights: Buxtehuder SV vs. TuS Metzingen - Herzschlagfinale beim Play-Off-Auftakt
Alsco Handball Bundesliga Frauen
Highlights: Buxtehuder SV vs. TuS Metzingen - Herzschlagfinale beim Play-Off-Auftakt

20.04.26, 13:12 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
Highlights: Thüringer HC vs. HSG Bensheim/Auerbach - Viel Spannung im Verfolgerduell
Alsco Handball Bundesliga Frauen
Highlights: Thüringer HC vs. HSG Bensheim/Auerbach - Viel Spannung im Verfolgerduell

05.04.26, 12:34 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
Highlights: SV Union Halle-Neustadt vs. HSG Blomberg-Lippe - Klettert die HSG an die Tabellenspitze?
Alsco Handball Bundesliga Frauen
Highlights: SV Union Halle-Neustadt vs. HSG Blomberg-Lippe - Klettert die HSG an die Tabellenspitze?

30.03.26, 12:05 Uhr

Handball
FREE
Highlights: VfL Oldenburg vs. SV Union Halle-Neustadt - Halbzeit-Wende!
Alsco Handball Bundesliga Frauen
Highlights: VfL Oldenburg vs. SV Union Halle-Neustadt - Halbzeit-Wende!

30.03.26, 10:32 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBF: TG Nürtingen vs. TuS Lintfort | Highlights
2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
2. HBF: TG Nürtingen vs. TuS Lintfort | Highlights

01.06.26, 11:00 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
2. HBF: Füchse Berlin vs. HL Buchholz 08-Rosengarten | Highlights
2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
2. HBF: Füchse Berlin vs. HL Buchholz 08-Rosengarten | Highlights

25.05.26, 14:00 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
Highlights: TSV Bayer 04 Leverkusen vs. HSG Freiburg
2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
Highlights: TSV Bayer 04 Leverkusen vs. HSG Freiburg

18.05.26, 09:43 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
Highlights: SG 09 Kirchhof vs. SV Werder Bremen - Abstiegsdruck in Melsungen
2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
Highlights: SG 09 Kirchhof vs. SV Werder Bremen - Abstiegsdruck in Melsungen

11.05.26, 09:30 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
Highlights: HSV Solingen-Gräfrath vs. 1. FSV Mainz 05 - Spatz setzt den Schlusspunkt
2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
Highlights: HSV Solingen-Gräfrath vs. 1. FSV Mainz 05 - Spatz setzt den Schlusspunkt

04.05.26, 09:24 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
FOR FREE: 2. HBF: TuS Lintfort vs. HSV Solingen-Gräfrath 76 | Highlights
2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
FOR FREE: 2. HBF: TuS Lintfort vs. HSV Solingen-Gräfrath 76 | Highlights

27.04.26, 10:10 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
FOR FREE: 2. HBF: Rostocker Handball Club vs. HSG Freiburg | Highlights
2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
FOR FREE: 2. HBF: Rostocker Handball Club vs. HSG Freiburg | Highlights

20.04.26, 13:12 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
Highlights: HC Leipzig vs. HC Rödertal
2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
Highlights: HC Leipzig vs. HC Rödertal

07.04.26, 09:33 Uhr

Handball
FREE
Highlights: 2. HBF: SV Werder Bremen vs. Bergischer HC
2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
Highlights: 2. HBF: SV Werder Bremen vs. Bergischer HC

30.03.26, 10:32 Uhr

Handball
FREE HIGHLIGHTS
Highlights: VfL Waiblingen vs. TG Nürtingen - Hitziges Lokalderby!
2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
Highlights: VfL Waiblingen vs. TG Nürtingen - Hitziges Lokalderby!

02.03.26, 11:46 Uhr

Handball

Videos

FREE LIVE
ROCK the BEACH Borkum / Tag 2 / Samstag 08.08.2026
ROCK the BEACH
ROCK the BEACH Borkum / Tag 2 / Samstag 08.08.2026

Heute, 06:45 Uhr

Beachvolleyball
Heinrich Horn Turnier 2026 - Eröffnung- SG 09 Kirchhof wJA - SEW Westfriesland
SG 09 Kirchhof Frauen
Heinrich Horn Turnier 2026 - Eröffnung- SG 09 Kirchhof wJA - SEW Westfriesland

Gestern, 15:25 Uhr

Handball
FREE UPCOMING
ROCK the BEACH Borkum
ROCK the BEACH
ROCK the BEACH Borkum

Gestern, 10:50 Uhr

Beachvolleyball
FREE
Suardiaz (ESP) sichert sich vorzeitig GWA Surf-Freestyle WM-Titel
World of Freesports
Suardiaz (ESP) sichert sich vorzeitig GWA Surf-Freestyle WM-Titel

04.08.26, 11:13 Uhr

Freesports
FREE
ROCK the BEACH St. Peter-Ording / So. 02.08. / Tag 3
ROCK the BEACH
ROCK the BEACH St. Peter-Ording / So. 02.08. / Tag 3

02.08.26, 06:45 Uhr

Beachvolleyball
FREE
GFL Women 2: Allgäu Comets Ladies vs. Reutlingen Eagles Ladies
Allgäu Comets
GFL Women 2: Allgäu Comets Ladies vs. Reutlingen Eagles Ladies

01.08.26, 09:50 Uhr

American Football
HART OF THE COURT - Ulm Finale mit Isaiah Hartenstein
HART OF THE COURT
HART OF THE COURT - Ulm Finale mit Isaiah Hartenstein

01.08.26, 08:00 Uhr

Basketball
FREE
ROCK the BEACH St. Peter-Ording / Sa. 01.08. / Tag 2
ROCK the BEACH
ROCK the BEACH St. Peter-Ording / Sa. 01.08. / Tag 2

01.08.26, 06:45 Uhr

Beachvolleyball
FREE
ROCK the BEACH St. Peter-Ording / Fr. 31.07. / Tag 1
ROCK the BEACH
ROCK the BEACH St. Peter-Ording / Fr. 31.07. / Tag 1

31.07.26, 11:45 Uhr

Beachvolleyball
FREE
Borkum Open 2026 Halbfinaltag Herren/Damen
Borkum Open
Borkum Open 2026 Halbfinaltag Herren/Damen

30.07.26, 07:10 Uhr

Tennis
FREE
Bayerische Beachvolleyball Meisterschaft - Finaltag 2/2
Bayerischer Volleyball-Verband e.V.
Bayerische Beachvolleyball Meisterschaft - Finaltag 2/2

27.07.26, 00:03 Uhr

Beachvolleyball
FREE
Bayerische Beachvolleyball Meisterschaft - Finaltag 1/2
Bayerischer Volleyball-Verband e.V.
Bayerische Beachvolleyball Meisterschaft - Finaltag 1/2

26.07.26, 20:44 Uhr

Beachvolleyball