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Suardiaz (ESP) sichert sich vorzeitig GWA Surf-Freestyle WM-Titel

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Heute, 11:13 Uhr

Beim Gran Canaria GWA Wingfoil World Cup 2026 in El Burrero fand das vorletzte Surf-Freestyle-Event der Saison statt. Insgesamt gingen 27 Männer und 18 Frauen an den Start. Starker Wind und anspruchsvolle Bedingungen sorgten für spektakuläre Wettkämpfe, während im Kampf um die Weltmeistertitel jeder Lauf von großer Bedeutung.

frauen
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