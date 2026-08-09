Velorace Dresden 2026

Heute, 06:00 Uhr
frauen
Der bis ca. 20 km lange Innenstadtrundkurs (17-20 km variierend) im Elbtal führt u.a. am Zwinger und der Semperoper, dem Rudolf-Harbig-Stadion und der Gläsernen Manufaktur vorbei oder bietet einen unvergleichlichen Blick auf drei Elbschlössern und führt entlang des Elblaufes bis zum Ziel vor der Kulisse der Brühlschen Terrasse.
Dresdner Rennen (DR1 und DR2) über ca. 17, 34, Jedermann VRD1 und VRD2 51 & 85 und 102 Kilometer.
09. August 2026
Akkreditierung Neumarkt im Messebereich ab ca. 06:30 Uhr
neutraler Start ab 8:25 Uhr ab Neumarkt Startblockstarts für 3 Runden und 1 Runde
neutraler Start ab 10:30 Uhr ab Neumarkt Startblockstarts für 6 Runden und 2 Runden
Ende der Veranstaltung ca. 17:00 Uhr