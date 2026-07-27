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Bayerische Beachvolleyball Meisterschaft - Finaltag 2/2

Bayerischer Volleyball-Verband e.V.
Bayerischer Volleyball-Verband e.V.

27.07.26, 00:03 Uhr

Hier findet ihr den Mitschnitt des Livestreams von der Bayerischen Beachvolleyball Meisterschaft. Das ist der zweite Teil des Finaltages mit den Halbfinalspielen der Männer und den Finalspielen der Frauen und Männer.

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