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BVV Beach Masters Premium Kempten - Finaltag

Bayerischer Volleyball-Verband e.V.
Bayerischer Volleyball-Verband e.V.

13.07.26, 11:53 Uhr

Hier könnt ihr euch den Finaltag beim BVV Beach Masters in Kempten am 12. Juli noch einmal anschauen. Das Turnier gewannen Mila Jancar/Josefine Schäkel (Düsseldorf/Kiel) und Kim Huber/Valentin Schneckenburger (Ingolstadt/München).

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13.07.26, 13:46 Uhr

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BVV Beach Masters Premium Kempten Tag 1 - 2/3
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BVV Beach Masters Premium Kempten Tag 1 - 2/3

13.07.26, 13:34 Uhr

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