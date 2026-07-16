Deutsche Minigolf Meisterschaften 2026 Bildstock - Team-Wettbewerb (Spieltag 3)

16.07.26, 08:25 Uhr
frauen
Der Matchplay-Wettbewerb am Samstag, den 18.07.2026 kann aus organisatorischen Gründen leider nicht übertragen werden.
Bei den Mannschaften kämpfen 6 Herren-Teams und 3 Damen-Teams um den Titel sowie die Qualifikation für die ChampionsLeague.
Der erste Wertungstag hat bereits am am 21.06.2026 im Rahmen des Gastspiels im belgischen Eupen stattgefunden. An den Spieltagen 2 und 3 erfolgt jeweils eine weitere Tageswertung mit Punktevergabe. Wer sich am Ende mit den meisten Punkten durchsetzt, ist neuer Deutscher Meister 2026!