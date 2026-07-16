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Deutsche Minigolf Meisterschaften 2026 Bildstock - Team-Wettbewerb (Spieltag 3)

Deutscher Minigolfsport Verband e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Deutscher Minigolfsport Verband e.V.
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16.07.26, 08:25 Uhr

Deutsche Minigolf Meisterschaften 2026 Bildstock - Team-Wettbewerb (Spieltag 2)Vom 15. bis zum 18. Juli 2026 finden im saarländischen Friedrichsthal-Bildstock die Deutschen Minigolfmeisterschaften 2026 statt. Neben dem Teamwettbewerb werden auch die Einzelmeister bei den Damen, Herren und in der U23 (weiblich und männlich) ermittelt. Wir übertragen die Deutschen Meisterschaften ab Mittwoch, den 15.07.2026 live auf Sporteurope.TV.

Der Matchplay-Wettbewerb am Samstag, den 18.07.2026 kann aus organisatorischen Gründen leider nicht übertragen werden.

Bei den Mannschaften kämpfen 6 Herren-Teams und 3 Damen-Teams um den Titel sowie die Qualifikation für die ChampionsLeague.
Der erste Wertungstag hat bereits am am 21.06.2026 im Rahmen des Gastspiels im belgischen Eupen stattgefunden. An den Spieltagen 2 und 3 erfolgt jeweils eine weitere Tageswertung mit Punktevergabe. Wer sich am Ende mit den meisten Punkten durchsetzt, ist neuer Deutscher Meister 2026!

frauen
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17.07.26, 08:46 Uhr

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23.07.26, 07:45 Uhr

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15.07.26, 10:00 Uhr

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