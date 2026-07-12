Deutsches Meisterschaftsrudern [Groß-/Mittelboot / Masters / Hochschulen] | SO

Vom 10. bis 12. Juli 2026 findet das Deutsche Meisterschaftsrudern (Mittel- und Großboot) am Elfrather See in Krefeld statt, ausgerichtet vom Deutschen Ruderverband und dem Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. Auf der 1000-Meter-Strecke am Bruchweg 26 werden die deutschen Meister in Zweier, Vierer und Achter ermittelt.

Die Meisterschaft ist Teil einer „Triple-DM": Zeitgleich finden am Elfrather See auch die Offenen Deutschen Masters Meisterschaften und die 78. Deutsche Hochschulmeisterschaft im Rudern statt – drei nationale Titelentscheidungen an einem Wochenende und Ort.

Zusätzlich wurden 2026 auch die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften kurzfristig nach Krefeld verlegt, nachdem sich am ursprünglich vorgesehenen Baldeneysee in Essen ein faseriges Laichkraut stark ausgebreitet hatte. Der Crefelder Ruder-Club übernahm die Ausrichtung mit Unterstützung des Heidelberger Regattaverbands.

Der Elfrather See wird damit 2026 zu einem der zentralen Austragungsorte des deutschen Rudersports.