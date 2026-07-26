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Bayerische Beachvolleyball Meisterschaft - Finaltag 1/2

Bayerischer Volleyball-Verband e.V.
Bayerischer Volleyball-Verband e.V.

26.07.26, 20:44 Uhr

Hier findet ihr den Mitschnitt der Live-Übertragung des Finaltages der Bayerischen Beachvolleyball Meisterschaft in Kirchweidach. Dieses Video zeigt alle Spiele bis einschließlich der beiden Halbfinals der Frauen.

frauen
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Bayerischer Volleyball-Verband e.V.
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