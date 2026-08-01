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HART OF THE COURT - Ulm Finale mit Isaiah Hartenstein

HART OF THE COURT ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
HART OF THE COURT
HART OF THE COURT

Heute, 08:00 Uhr

Hart of the Court – Grand Final Ulm

Das große Finale von Hart of the Court findet am 01.08.2026 in Ulm statt und bringt Basketball, Entertainment und Community auf ein neues Level.

Nach mehreren Tour-Stopps in ganz Deutschland treffen beim Finale die besten Spieler und Teams aufeinander und kämpfen vor einer energiegeladenen Crowd um den Sieg. Das Event wird zu einem einzigartigen Basketball-Erlebnis mit einer Kombination aus Sport, Musik und Festival-Atmosphäre.

Im Mittelpunkt stehen die Finalspiele der 1vs1 Turniere für Frauen und Männer, bei denen die besten Spieler der Tour gegeneinander antreten und jeweils 2.000 € Preisgeld gewinnen können.

Ein besonderes Highlight ist außerdem das 3on3 Turnier, bei dem einige der besten Teams aus Deutschland gegeneinander spielen. Das Siegerteam gewinnt 12.000 € Preisgeld – eine Summe, die es bei einem Basketball-Event dieser Art in Deutschland bisher noch nicht gegeben hat.

frauen
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