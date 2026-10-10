Badminton
2BLSüd: TSV Neuhausen-Nymphenburg vs SV Fun-Ball Dortelweil 2 [MultiCam]
Mehrere Kameras übertragen ein Spiel aus unterschiedlichen Perspektiven.
Livestream – MultiGame
Zwei parallellaufende Spiele werden innerhalb einer Übertragung in einer gemeinsamen Live-Schaltung zusammengeführt.
Livestream – LiveCom
Das Spiel wird live von Kommentatoren begleitet.
Livestream – LiveTalk
Ein eigener Livestream für Live-Interviews, Gespräche und Stimmen rund um das Event.
Konferenz – bsTV4Konferenz
Über die Konferenz kann live zwischen verschiedenen Livestreams – beispielsweise MultiCam, MultiGame, LiveCom und LiveTalk – gewechselt werden.
Bild/Text & Promotion: AI supported
@bsTV4Konferenz
@2-badminton-bundesliga-sued
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