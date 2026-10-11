ReLIVE: 2BLSüd: TSV Neuhausen-Nymphenburg vs TV 1860 Hofheim [MultiCam]

ReLIVE: Livestream – MultiCam

Mehrere Kameras übertragen ein Spiel aus unterschiedlichen Perspektiven.

Livestream – MultiGame

Zwei parallellaufende Spiele werden innerhalb einer Übertragung in einer gemeinsamen Live-Schaltung zusammengeführt.

Livestream – LiveCom

Das Spiel wird live von Kommentatoren begleitet.

Livestream – LiveTalk

Ein eigener Livestream für Live-Interviews, Gespräche und Stimmen rund um das Event.



Konferenz – bsTV4Konferenz

Über die Konferenz kann live zwischen verschiedenen Livestreams – beispielsweise MultiCam, MultiGame, LiveCom und LiveTalk – gewechselt werden.



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