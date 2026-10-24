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Badminton

Regionalliga SüdOst: TSV Neuhausen Nym. II vs TV Dillingen [MultiGame 01]

Badmintonsport Television - Badmintonsport.TV
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UPCOMING

Livestream – MultiCam
Mehrere Kameras übertragen ein Spiel aus unterschiedlichen Perspektiven.
Livestream – MultiGame
Zwei parallellaufende Spiele werden innerhalb einer Übertragung in einer gemeinsamen Live-Schaltung zusammengeführt.
Livestream – LiveCom
Das Spiel wird live von Kommentatoren begleitet.
Livestream – LiveTalk
Ein eigener Livestream für Live-Interviews, Gespräche und Stimmen rund um das Event.

Konferenz – @bsTV4Konferenz
Über die Konferenz kann live zwischen verschiedenen Livestreams – beispielsweise MultiCam, MultiGame, LiveCom und LiveTalk – gewechselt werden.

Bild/Text & Promotion: AI supported
@bsTV4Konferenz
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#Bayern #regionalliga #badmintonregionalliga #badmintonregionalliga-suedost #TSVNeuhausenNymphenburg

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