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ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. Dresden Titans

Basketball Löwen Erfurt
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Video-Livestream des Basketballspiels CATL Basketball Löwen vs. Dresden Titans aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 26.10.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#prob#barmer2basketballbundesliga @basketball-loewen-erfurt @dresden-titans

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Basketball Löwen Erfurt ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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