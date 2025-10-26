ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. Dresden Titans Basketball Löwen Erfurt 26.10.25, 15:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels CATL Basketball Löwen vs. Dresden Titans aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 26.10.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @basketball-loewen-erfurt @dresden-titansBasketballBasketball Löwen ErfurtDresden TitansBARMER 2. Basketball BundesligaBasketball Löwen Erfurt ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.