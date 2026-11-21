Badminton
🏸 **BADMINTON LIVE: TSV Trittau gegen BC PreußenPark 09 Berlin | 2. Bundesliga**
Willkommen zum Badminton-Bundesliga-Spieltag! 🔥
Heute trifft der **BC PreußenPark 09 Berlin (BCPP 09)** auf den **TSV Trittau**. Freut euch auf spannende Ballwechsel, packende Duelle und Badminton auf hohem Niveau!
Der BC PreußenPark 09 hat sich mit dem Aufstieg in die **2. Badminton-Bundesliga** einen großen Traum erfüllt. Jetzt heißt es: Alles geben, kämpfen und wichtige Punkte sammeln!
**🏸 Das heutige Spiel**
- Begegnung: TSV Trittau vs. BC PreußenPark 09 Berlin
- Wettbewerb: 2. Badminton-Bundesliga
- Datum: Samstag, 28. November 2026
- Spielbeginn: 17:00 Uhr
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