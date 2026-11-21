🏸 **BADMINTON LIVE: TSV Trittau gegen BC PreußenPark 09 Berlin | 2. Bundesliga**



Willkommen zum Badminton-Bundesliga-Spieltag! 🔥



Heute trifft der **BC PreußenPark 09 Berlin (BCPP 09)** auf den **TSV Trittau**. Freut euch auf spannende Ballwechsel, packende Duelle und Badminton auf hohem Niveau!



Der BC PreußenPark 09 hat sich mit dem Aufstieg in die **2. Badminton-Bundesliga** einen großen Traum erfüllt. Jetzt heißt es: Alles geben, kämpfen und wichtige Punkte sammeln!



**🏸 Das heutige Spiel**

- Begegnung: TSV Trittau vs. BC PreußenPark 09 Berlin

- Wettbewerb: 2. Badminton-Bundesliga

- Datum: Samstag, 28. November 2026

- Spielbeginn: 17:00 Uhr



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