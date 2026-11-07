Bergischer HC vs. HC Rödertal

Premium-Video Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Rödertal 39,90 € Teampass 2026/27 - Bergischer HC 39,90 € HBF Hauptrundenpass 26/27 49,90 € Weiter Spieltag 7Bergischer HC vs. HC Rödertal Bergischer HC Frauen Heute, 17:15 Uhr Ab 5,90 € Folgen 2. Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream des Spiels Bergischer HC Frauen vs. HC Rödertal Frauen. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenBergischer HC FrauenHC Rödertal FrauenBergischer HC Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.