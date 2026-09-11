Am kommenden Samstag (19. September) empfangen die Berlin Adler im heimischen Stade Napoleon den Meister der Regionalliga Nord, die Lübeck Cougars. Es ist das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die GFL2 Nord. Kickoff ist um 15 Uhr.



Das ist die Partie, auf die sowohl die Adler als auch die Cougars die ganze Saison über hingearbeitet haben: das finale Playoffspiel um den Aufstieg. Beide Teams sind ungeschlagen durch die Saison gekommen und konnten sich so jeweils die Meisterschaft sichern.



Am vergangenen Wochenende trafen beide bereits in Lübeck im ersten Playoffspiel aufeinander. Die Adler behielten mit 45:27 die Oberhand und gehen nun mit 18 Punkten Vorsprung ins Rückspiel am Samstag. Während die Cougars für den Aufstieg also mit mehr als 18 Punkten Vorsprung gewinnen müssen, würde den Adlern sogar eine Niederlage mit weniger als 18 Punkten Rückstand reichen. Aber natürlich wollen die Berliner auch das Rückspiel für sich entscheiden.