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SKVS | Verbandsliga Frauen | ESV Rottweil - SKC Unterharmersbach +X3

ESV Rottweil
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UPCOMING

Auch für die Frauen geht's los!
Am Sonntag erwarten die Rottweilerinnen den SKC Unterharmersbach.
Das bedeutet wieder volles Haus!
Zuvor noch die X3.

Sportkegeln Classicfrauen
ESV Rottweil ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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20. September um 07:40