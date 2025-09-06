SKVS | Verbandsliga Männer | ESV Rottweil - SG SW FR/SKC Hochdorf
Wir begrüßen zum ersten Spieltag den Landesliga-Aufsteiger aus dem Breisgau.
Allen Spielern Gut Holz, allen Fans vor Ort und hier im Stream viel Spaß!
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Sportkegeln Classic - Testspiel Männer - ESV Rottweil - TSV Denkendorf
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VDES-Regio Südwest Meisterschaften 2024 - Kegeln Classic in Rottweil - Tag 2
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Sportkegeln Classic: ESV Rottweil - TSV Denkendorf | Freundschaftsspiel
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