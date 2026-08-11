Eiskunstlauf
Großer Berliner Bär 2026 - Tag 1 (Freitag)
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Eiskunstlauf
Großer Berliner Bär 2026 - Tag 2 (Samstag / ab 16:00 Uhr)
Berliner Eissport-Verband e.V.·
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Großer Berliner Bär 2025 - Tag 2 (Samstag / bis 16:30 Uhr)
Berliner Eissport-Verband e.V.·
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Großer Berliner Bär 2025 - Tag 2 (Samstag / ab 16:30 Uhr)
Berliner Eissport-Verband e.V.·