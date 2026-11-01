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Handball
01.11.26 🤾🏻♀️ RLOS Berliner TSC-HV Grün Weiß Werder
Der Berliner TSC empfängt den HV Grün Weiß Werder
Anwurf ist um 16:00 Uhr
Sporthalle Paul-Heyse-Strasse
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