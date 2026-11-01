01.11.26 🤾🏻‍♀️ RLOS Berliner TSC-HV Grün Weiß Werder

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Spieltag Nr. 7 in der Regionalliga Ostsee Spree

Der Berliner TSC empfängt den HV Grün Weiß Werder

Anwurf ist um 16:00 Uhr

Sporthalle Paul-Heyse-Strasse Handball

Berliner TSC - Handball ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.