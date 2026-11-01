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Handball

01.11.26 🤾🏻‍♀️ RLOS Berliner TSC-HV Grün Weiß Werder

Berliner TSC - Handball
Berliner TSC - Handball

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Spieltag Nr. 7 in der Regionalliga Ostsee Spree
Der Berliner TSC empfängt den HV Grün Weiß Werder
Anwurf ist um 16:00 Uhr
Sporthalle Paul-Heyse-Strasse

Handball
Berliner TSC - Handball ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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