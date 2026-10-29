Herzlich willkommen zum großen 5. Billard-Jugendturnier Berlin-Brandenburg 2026! 🏆



Hier treffen die besten Nachwuchstalente aus Berlin und Brandenburg aufeinander und zeigen ihr Können am Billardtisch. Freut euch auf spannende Partien, starke Stöße, jede Menge Ehrgeiz und natürlich fairen sportlichen Wettbewerb!



Ob spektakuläre Kugeln, nervenaufreibende Entscheidungsspiele oder große Emotionen – unsere jungen Billardtalente geben alles! 💪🎱



Wir übertragen das Turnier live und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Unterstützt die Spielerinnen und Spieler im Chat, fiebert mit und erlebt gemeinsam einen tollen Tag voller Billardsport!